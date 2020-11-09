羅拔仔打吡技壓夏蘭特 7輪11球再寫德甲紀錄 領拜仁搶蜂頭

德甲宿敵交鋒，亦是32歲的「羅拔仔」和20歲的夏蘭特互鬥射術之戰。是役為拜仁第300場正式賽事上陣的羅拔仔，貢獻一射一傳成反勝功臣，兼在今季首7輪累積11球，打破自己上季寫下的10球紀錄。他至今在國家打吡累積24球，續成入球最多的球員，其中19球為拜仁射入，亦刷新自己保持的隊史紀錄。

近4次國家打吡均由拜仁獲勝，這支衛冕之師賽後以18分續居榜首。阿拉巴昨在馬高列奧斯開紀錄後4分鐘，射入關鍵一球扳平，亦是其拜仁生涯第200場德甲勝仗，出戰僅272場達此里程碑前無古人。而上半場傷出的甘美治疑傷及膝蓋外側韌帶，主帥費歷克稱仍待檢查傷勢。

夏蘭特自責 讚對手世上最佳

多蒙特51年來首次連續兩季在主場的國家打吡敗陣，以15分排第3。夏蘭特末段士哥，但三度被吹罰越位，賽後自責道：「我必須取得更多入球，若再讓機會溜走，我們不會贏。拜仁是世上最佳，我們要更努力才能追上。」他今年1月登陸德甲以來，聯賽上陣21場入19球，但不及在此期間入26球的羅拔仔。

史浩克23場不勝 53年最差開季

榜尾隊緬恩斯昨在主場遭史浩克04逼和2：2，仍取得開季7輪以來第1分，但球隊在社交平台慶祝釀成公關災難，大批球迷留言批評沒大志，有人提議球員將薪金捐給慈善組織，稱「他們比這球隊上進」。今季同樣未開齋的史浩克連和兩場，以3分排尾二，為53年來最差開季戰績，跨季不勝增至23場。