橫濱拆船返勝軌 三浦知良上陣鬥小白寫歷史

全北奪韓足盃膺雙冠王

FC橫濱經歷三連敗後，昨日主場迎戰神戶勝利船。上場同樣敗陣的勝利船續派「小白」恩尼斯達正選，客軍開賽9分鐘已由鄉家友太開紀錄，但2分鐘後即被一美和成為橫濱扳平。兩軍其後陷入苦戰，橫濱再於87分鐘換入三浦，將自己保持的最年長上陣紀錄，改寫成53歲8個月又13日。今季第2次於聯賽上陣的他入替不久，勝利船便在補時失守。橫濱另一後備兵安永玲央接應瀨沼優司，為主隊建功以2：1奠勝。FC橫濱「拆船」後以27分排在14位；小白雖未能助勝利船返勝軌，但賽後與三浦知良惺惺相惜，一邊交談一邊步離球場。勝利船以36分排在11位，周三惡鬥「二哥」大阪飛腳。

韓國昨日亦上演足總盃次回合賽事，早前有名將李同國掛靴的全北汽車，憑李承琪下半場梅開二度，以2：1反勝蔚山現代，連同首回合賽和1：1，以總比數3：2捧盃，連同韓職成為雙冠王。中超則上演決賽首回合，廣州恒大以0：0賽和江蘇蘇寧，周四次回合再戰。