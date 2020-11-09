拉素班主稱新冠病毒如陰道細菌

補時靠卡些度逼和祖雲

拉素主力射手恩莫比尼、中場盧卡斯及門將史達高沙，近日新冠病毒檢測結果反覆，最終未獲衛生部門准許上陣。球會班主接受意媒訪問時大怒，認為就算球員結果陰性亦可以上陣：「陽性就會傳染性？女性陰道都有細菌。檢測就像魔術一樣，就算是陽性又如何？我們的總監亦確診，但沒有告訴我們，他們會否傳染他人。」他又不滿意大利足總沒清晰指引，促請第三方介入協助。

拉素昨晚殘陣下作客祖雲達斯，主隊15分鐘便有古達度門前助攻，C朗撞射領先1：0。C朗完半場前再有射門中柱，其後因膝傷退場，祖雲達斯補時階段未能未能守住連續兩仗後備入替建功的卡些度，被對手以1：1逼和，至今7戰得13分排第4。國際米蘭緊接作客阿特蘭大，中鋒盧卡古傷癒列後備。兩軍悶戰半場後，艾舒利楊格傳球入禁區，拿達路馬天尼斯頂入為國米領先，但尾段被逼和1：1，續少祖雲達斯1分。

盧卡古狀態未足下，仍獲比利時國家隊徵召，據報令球會極度不滿，並提議他不要參與訓練營。而羅馬前鋒迪斯高因感染新冠病毒，已退出今期波斯尼亞隊大軍。