美斯入替救巴塞 起孖助反勝 馬體會大捷居首

法迪左膝重創恐長唞

巴塞是役先收起美斯，是他自去年9月後首次後備，並改由基沙文領銜攻堅，奧士文尼迪比利在22分鐘先開紀錄，完半場前卻遭貝迪斯鋒將東尼沙拿比亞扳平。朗奴高文易邊後以美斯換入有傷的安素法迪，4分鐘後即奏效，他讓佐迪艾巴的傳中地波溜走，由基沙文射入空門成2：1。其後客隊守衛艾沙文迪護空門時犯手球，兩黃一紅被逐兼輸12碼，美斯操刀中鵠。這名阿根廷球王於82分鐘再入一球，今季首次非靠12碼建功，加上柏迪「埋齋」鎖定5：2勝局。巴塞結束近4場西甲不勝，重返勝軌，但18歲新星安素法迪證實左膝半月板撕裂，將在未來數天決定治療方法，西班牙傳媒稱他或需長唞3至5個月。

至於馬體會由祖奧菲歷斯梅開二度，加上蘇亞雷斯和馬高斯洛蘭迪各建一功，淨勝卡迪斯4球，延續跨季23場西甲不敗走勢，穩佔前列。被問及兩周後迎戰巴塞，施蒙尼認為並非爭標關鍵戰，並自信道：「我們不用靠這場比賽決定未來，還剩15天，我們必須等待，但不會偏離原來重心。」而維拉利爾昨晚以3：1挫基達菲，連同歐霸9場不敗。