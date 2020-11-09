薛耶治兩助攻爆錫 林柏特讚車仔優勢

車路士於9分鐘落後，亦是連同歐聯共6仗首度失守，但譚美阿巴謙其後扳平。薛耶治在34和77分鐘，助攻芝維爾及堤亞高施華，加上迪姆華拿埋齋，以4：1反勝，賽後8戰得15分，錫菲聯則以1分跌落榜末。林柏特稱讚英超4次上陣有3個助攻的薛耶治：「他是頂級球員，為球隊帶來不同威脅，包括最後傳球、傳中及助攻，是球隊一大優勢。」

奧杜爾湯姆利違隔離令

列斯聯慘敗 VAR再惹爭議

惟上周六滿20歲的車路士翼鋒赫臣奧杜爾，被揭發上月違反社交距離指引，與隊友守將湯姆利在西倫敦一間餐廳晚膳。他在3月成為首個感染新冠病毒的英超球員，於5月被發現首次違反防疫指引約會女模特兒，其後被對方控告強姦，最終沒被起訴。

此外，列斯聯以1：4敗走水晶宮中，班福特曾建功，經視像裁判（VAR）審視後，因手臂越位食詐糊，被威爾斯隊名宿沙維治斥是「足球史上最差判決」。韋斯咸則憑湯馬士蘇錫克末段建功，主場以1：0挫富咸。富咸前鋒盧卡文於補時8分鐘，操刀12碼自以為「高章」地射中路但乏力，被對方門將法比安斯基沒收，令球隊由和變輸。