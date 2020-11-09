熱刺李城小勝保前三 卡尼征西一「槌」定音 華迪極刑得手屠狼

狼隊後衛麥斯基爾文於13分鐘禁區內犯手球，占美華迪操刀中鵠射入今季第8個英超入球，但他再射極刑卻被狼隊門將魯爾柏迪斯奧擋出，惟李城以1球小勝。熱刺作客西布朗則派出哈利卡尼、加里夫巴利和孫興慜攻堅，但上半場發揮水準以下，僅在13分鐘獲得入球機會，中場尼當比利橫傳孫興慜，但後者未能當機立斷，最後施射省中對方球員彈出。

西布朗7場不勝 比歷帥位危

熱刺領隊摩連奴下半場為增強攻力，64至79分鐘內先後調入盧斯素、盧卡斯莫拉及卡路士雲尼斯奧斯，但67分鐘盧斯素的補射「撻Q」未竟全功。88分鐘，後衛馬特杜靴迪右路傳中，卡尼頂入今季個人第7個英超入球，並以這個入球全取3分。他賽前稱翼鋒巴利及門將赫特加盟，對熱刺具積極作用：「當你看見熱刺充滿實力的陣容，便要相信這球隊可以贏得一個錦標。這是一個不會有球隊能獨大的球季，其他球隊都會有機會。」

西布朗則禍不單行，既連續7場英超不勝，續以3分排尾三，後衛伊雲洛域及翼鋒馬圖斯佩雷拉，亦因賽前感染新冠病毒即時隔離，無緣披甲，比歷的帥位更已岌岌可危。據報阿士東維拉助教泰利已成為其中一個熱門接任人選，這車路士名宿傳言亦有機會成為英冠包尾球隊打比郡的新帥，維拉領隊甸恩史密夫亦鼓勵道：「泰利現選擇先當教練，將來任領隊；我從沒懷疑他將來不會擔任領隊。」

曼聯慘勝拖肥 蘇帥證3將受傷

此外，曼聯前晚慘勝愛華頓，事關領隊蘇斯克查證實拉舒福特、勞基梳爾及域陀連迪路夫，分別觸傷肩膀、腿筋和背部，而迪基亞的鼠蹊賽前已有問題。至於「拖肥」門將比克福特比賽期間，疑蓄意踢敵衛哈利馬古尼卻未有被罰。比克福特早前曾粗野攔截華基爾雲達積克，令這名利物浦中堅膝部重創，或提早收咧。