看台重開 逾千球迷菁英盃撐場 打氣團相隔10月搖旗助威 梁冠聰：打氣聲髒話同樣親切

新冠病毒疫情下首場有球迷的港超賽事，昨午假元朗大球場上演，最終共235人入場。球迷入場前要「過三關」，在閘口量體溫，再填寫健康申報表，最後以賽會提供的搓手液消毒雙手，程序大致暢順。而在旺角大球場的尾場有850人入場下，球迷填寫健康申報表需排隊，亦有人反映指示稍欠清晰，如不知要將表格交到何處。

球迷入場過三關 量體溫填表消毒

晉峰賽和南區 升班後第1分

賽會規定球迷必須佩戴口罩，昨日兩仗均有工作人員巡視，若有球迷除下口罩即馬上提醒。場內只准飲用飲品，不准進食，有球迷在開賽前偷吃麵包，小食店亦只准出售紙包或紙杯裝飲品，負責人表示有球迷不滿，堅持想買樽裝飲品。

兩場賽事未見混亂，頭場的南區有夏志明在11分鐘先開紀錄，但晉峰憑21歲小將黃偉國在7分鐘後披平，取得個人在港超賽事首個入球，助球隊以1：1搶得升班4仗以來第1分。獲數十名打氣團助威的東方，有辛祖射入極刑及盧卡斯「士哥」，以2：0挫愉園兼報首循環敗仇，在B組三連勝續居首。一眾球員相當識做，完場後走向打氣團致謝。

東方輕取愉園 續居B組榜首

「大佬」梁冠聰自言賽前格外興奮，談及觀眾席傳來的髒話，他形容「很有親和力」，表示：「說話好壞都會增添動力，令我們希望向球迷交出表現，今日終能重溫這種感覺。球迷今日用行動證明他們需要足球，足球也需要他們。」堅sir則提醒：「如今踏出第一步，希望大家保護這件事，不要令外界有非議。」愉園教頭鮑家耀認為麾下經驗普遍較淺，有球迷施予壓力是一種磨練。

昨有傑志球迷阿恩急不及待入場感受氣氛，又表示早前在球場外爬牆觀賽，認為封場難阻球迷聚集，應更早開放觀眾席。身處A組的「藍鳥」今午5時半在旺角大球場對標準流浪，力求結束兩連和，理文則在下午3時假元朗大球場對天水圍飛馬。門票於球場售票處發售，票價分80元及特惠票30元，以75%入座率為上限。

文：黃頴恩