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2020年11月8日星期日
紅藍大戰 計盡每一分 藍月哥帥大選喻英超 紅軍靠埃及文明祖達
般費兩入球一助攻 領曼聯反勝拖肥延作客強勢
阿仙奴助教暫代威爾斯主帥 摩帥憂熱刺兵吃虧
夏薩特卡斯米路確診避戰華倫
恩莫比尼康復 未及隨隊迎祖雲
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看台重開 逾千球迷菁英盃撐場 打氣團相隔10月搖旗助威 梁冠聰：打氣聲髒話同樣親切
港女足吳卓蔚木蘭盃飲恨奪亞
33歲佐高域當最老年終一哥 六獲殊榮睇齊森柏斯
占士諷特朗普大選落後 稱黑人投票展示力量
曹星如明年6月迎衝奧最後機會
體壇快訊：洛格歷今戰環西爭冠關鍵戰
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【明報專訊】（請看附圖）
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