紅藍大戰 計盡每一分 藍月哥帥大選喻英超 紅軍靠埃及文明祖達

曼城vs.利物浦 now621台 明晨03：15直播

曼城「主耶穌」復出掛帥

高普續撐啞火法明奴

論走勢，紅藍兩軍其實在近3周都勇銳，但說今仗的代表性不如過去兩季，除了因為球季尚早，也與雙方陣容不整有關。相對客軍有「埃及文明」齊齊整整，大勇的新援迪亞高祖達等可作輪換，主場的曼城缺少射手阿古路，加比爾捷西斯幾可肯定正選落場，減少對手賽前備戰的難度，也難怪《利物浦迴聲報》認為，這是雙方今季的分野。

曼城需要時還是可變陣的，如「主耶穌」加比爾捷西斯狀態或不足以支撐全場，新兵費倫托利斯近仗客串中鋒的效果，也堪比紅軍的祖達。同樣地，利物浦後衛祖爾麥迪比僅復操8日，未曾落場比賽，近仗獲派上場的尼達利菲臘斯或利斯威廉斯，今季是否值得留隊擔任輪換球員，今場可能是一個指標。對於利物浦前線排陣的問題，高普繼續為羅拔圖法明奴護航：「我幫不到那些看不見法明奴能力的人，要我去強調他的重要性，我會感到羞恥。」利物浦昨日亦告別米活訓練基地，坐落卻克比（Kirkby）新大本營，將在國際賽後正式啟用，標誌紅軍歷史新一頁，高普笑稱那裏將用上500年。

修咸頓首當一哥 社交網調侃特朗普

雖然高普及哥帥賽前互笠高帽，互稱今場難踢，但也提到今季爭標形勢複雜。如修咸頓昨晨輕取紐卡素後，首次成為英超隔夜榜首，在社交網調侃美國總統特朗普，稱要停止計分，但與利物浦同樣手握16分的「聖人」，位置今晚或受挑戰；兩隊都只領先原本排第10的曼城5分。

哥迪奧拿覺得疫情令賽程密集，造就其他球隊崛起，「最後5至10場才會知道可以爭標的球隊，希望己隊到時還有機會」。高普也稱，李斯特城、熱刺、車路士、阿仙奴及愛華頓都有力角逐錦標，不是只有曼城和利物浦叮噹馬頭：「我們數隊都在爭歐聯資格，能堅持到尾的便是冠軍，我不知哪一匹馬跑出。」