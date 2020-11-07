港超失業兵 甲組聚首重新出發 9將投區隊深水埗 資源減鬥志不滅

文：余瑋

圖：蘇智鑫

佳聯元朗、和富大埔及富力R&F相繼退出今季港超，3隊接近有80名失業兵，還未計其他隊完約球員，但餘下8隊幾近完成組軍，結果3隊不足20人能留在港超，其餘大多只能轉戰港甲或以下業餘聯賽（見表）。港甲將於本月22日開鑼，上季腰斬前，深水埗12戰僅1勝得3分，排第14位敬陪末席。今季26人陣容大變，羅致至少9名上季港超球員助拳，包括大埔的許嘉樂、梁星耀，富力的羅港威、麥富城、歐政樂，元朗的張顥覺、曾少康，香港飛馬的嚴啟華及理文的陳銘剛，首仗對手更是有昔日港足名將陳偉豪、陳肇麒加盟的東區，未開鑼已引起討論。

羅港威回巢拒退役 「好過留在港超跟操」

這班港超失意兵不少在深水埗或石硤尾長大，羅港威在約滿富力後，查詢多隊港超未有回音，最後決定回到母會重新出發：「喜愛足球的都不會想這樣突然退役，覺得還踢得，不想放棄足球，所以寧願在深水埗比賽，好過只留在港超跟操。」羅港威踢過南華及東方等大球會，但對於首次未能落班，他苦笑謂：「我也沒想過28歲要踢甲組，早前找不到球會時，試過連續數天失眠，都沒辦法，香港足球就是這樣，起伏太大。」下周才20歲的前富力小將麥富城也直言上了寶貴一課，計劃明年進修讀書：「很多前輩常說，除了足球也要準備後路，現在要學識逆來順受。」

業餘球員收入大減 許嘉樂伺機返港超

在港甲等業餘聯賽，球員收入計比賽出場費，每場平均1000至3000元，因此要同時有工作。前港腳許嘉樂先後效力YFC澳滌、夢想FC及大埔，5年內經歷3次球隊散班自降，26歲的他已有C級教練牌照，兩個月前起兼任東方龍獅U12青年軍教練，但對重返港超決心不變：「希望在深水埗不停比賽，踢返真正的自己。我心仍未死，相信有能力重返職業聯賽，雖不知要等多久，但這一刻也不會固步自封，如時間許可，會嘗試考教練B牌增值。」

深水埗主教練高俊基說，希望幫助出身深水埗區的港超球員，不介意他們隨時離開：「我們首個目標是幫助球員升超，多於深水埗升超，嚴啟華和梁星耀在多年前就是在這裏升超，當他們有港超隊招手，我們立即放人。球隊提供健身訓練和友賽，以半職業平台協助，不想球員熄了團火。」就下季「升超」意向，高俊基稱公布多名新兵後，網上反應超預期，但強調深水埗並非班霸，今季亦無意聘用外援：「深水埗上季踢10多場只得3分，今季大換血說要升班，不是合理計劃，但成績一定要比上季好，至少爭到中上游。」他說，區隊每年獲區議會撥款約50萬元，贊助亦不多，球隊現時只得訓練服、沒有訓練褲，期望有更多街坊和地區商戶能支持區隊。

（港超「疫」流）