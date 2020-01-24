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2020年11月7日星期六
魔兵攻不銳需變陣 迪尼斯成關鍵 傳中駁腳質素有利推進
文迪把關車仔誓劈錫保清白 基柏淪後備續入選鬥牛軍
AC米蘭吞3蛋 24場不敗告終
熱刺升榜首 卡尼200球寫里程碑
拜仁多蒙特演榜首「矛盾」戰 羅拔仔夏蘭特併火力
足壇快遞：老馬意識混淆續留醫
SAT周六足球直播
港超失業兵 甲組聚首重新出發 9將投區隊深水埗 資源減鬥志不滅
大埔舊將回巢襄助 元朗新季組軍嚴峻
相隔10月獲准入場 菁英盃即場售票饗球迷
何詩蓓ISL第7站包攬4金1銀
球員工會與聯盟達共識 NBA新球季擬12‧22展開
體壇快訊：吳卓蔚今助台球會爭冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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