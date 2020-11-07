魔兵攻不銳需變陣 迪尼斯成關鍵 傳中駁腳質素有利推進

愛華頓vs.曼聯 now611/621台 晚上20：00直播

話得說回來，史高斯的球評出名廢，連同只能憑狠罵舊東家刷存在感的堅尼、遺留在恐龍時代的桑拿士等等等等名宿，早被列入柏高的自動屏蔽名單。是以若因着一次極其罕見、充滿偶然元素的失守，視之為常態而將重點放在防務，可謂捉錯用神。正如上周提到蘇斯克查自國際賽期後更趨保守，當時限於篇幅和文章結構而沒說明的是，儘管紅魔攻門次數輕易壓倒車路士，惟雙方實際威脅乃水鬥水；類似現象發生在上一輪不敵阿仙奴之戰，倘扣除致勝極刑，彼此的xG便俱一直處於極低水平，而以兵工廠更稍遜；周中敗走土耳其大同小異，進攻欠銳利欠板斧欠章法才屬致命傷。

缺翼鋒難拉闊空間

進攻欠板斧靠死球

不過這也合乎想像，畢竟排陣上，中場線少了一個側重攻擊的球員，已猶如自斷一臂。長期淪為箭靶的保羅普巴，先撇開狀態和心態不談，防守意識和效率較弱確為事實，可是論到後場組織階段的擺脫逼搶能力，以及急勁長傳轉邊的準繩，卻屬無出其右，亦可偶爾利用身高接應直線長波bypass壓迫。一旦失去大轉向的炮台，陣中又匱乏天然翼鋒，兩閘被迫谷前幫助拉闊而實效不大，此際的紅魔多少變回上季前半那樣，徒靠反擊與死球搵機會。

拖肥銳氣減 魔兵深層問題未解決

此所以，剛病癒復操的Telles，該算是目前最有望改善紅魔結構問題的一員。對比上季後半的前線核心，當下般奴費南迪斯（係，馬會改咗譯名）、格連活特以至普巴，皆需時調整體能。與其勉強用大牌，倒不如參考一下近期的比賽，最平衡的始終是歐聯作客贏巴黎聖日耳門一役，基本的三四一二可隨時化為四後衛，有利增加推進的選項之餘，Telles亦保證了傳中與駁腳的質素，中央則有足夠人手逼搶和保護後防，而且正好Martial完成英超停賽令可復出掛帥。

曼聯在這一刻出征愛華頓，該屬最佳時機。一來拖肥銳氣已過，二來觀眾席未開，作客也不太吃虧；更重要為李察利臣仍服刑，拖肥失去盤球突破與後上入楔的關鍵點，紅魔可放心壓迫占士洛迪古斯等創造型攻兵。可是老實說，蘇B就算捱得過今仗又如何？之前用四四二diamond，讚得兩讚就以為戰術大師，無視陣式兩翼齊跛的陷阱，被質疑、被傳遭普捷天奴取代實不為過。固然那些N年最差N場開季的數據毫無意義，純為標題黨提供素材，惟看着紅魔條理不清的進攻思路，相比對上的摩連奴或LVG難言進步。如要問窘境的根源，恐怕唯一答案乃領導層而已。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高