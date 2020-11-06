港超准球迷入場觀戰 明午菁英盃開始實行 疫下入座率限75%

晉峰南區打頭陣 次仗愉園鬥東方

足總表示，自9月下旬復賽後，一直提供不同方案跟政府溝通，經多方磋商後，落實明天起讓球迷入場，首兩仗分別是晉峰在元朗大球場對冠忠南區，以及旺角大球場上演的愉園對東方龍獅，但入座率不得超過75%，以及同一行不可使用多於連續4張座椅。對上一次有觀眾入場的港超賽事，已是今年1月19日，愉園於斧山道運動場對佳聯元朗的聯賽。

門票即日比賽球場售票處發售

門票當日在比賽球場售票處發售，票價分80元及特惠票30元，售票時間為開賽前90分鐘至下半場開賽前。足總補充，比賽場地會實施防疫措施，包括觀眾必須戴口罩入場、入場前量體溫及填健康申報表，場內嚴禁進食，但可飲用杯裝及紙包飲品。至於能否帶橫額及鼓入場打氣，足總稱按一貫要求須經球會申請。

東方龍獅主教練李志堅說，球迷是球賽一部分，樂見球迷終可入場，籲各界珍惜及保持警覺防疫。復賽時有多名東方球迷曾攀山爬欄打氣，李志堅笑言，球迷睇波終不用再這麼辛苦：「無論多了己隊球迷，還是對手球迷，氣氛肯定截然不同。」

「升班馬」晉峰將首次參與有球迷的職業賽事，總教練何信賢說，球員知悉後表現興奮：「無論多與少，有球迷的比賽始終有推動性，否則像在圖書館踢波。」另有新冠病毒確診患者上月底到訪九龍灣公園等運動場，愉園主帥鮑家耀說，收到康文署通知可續用球場，球隊今早暫維持在九龍灣公園操練。