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2020年11月6日星期五
曼聯不敵歐聯新丁 防守被批如孩童 蘇帥認低級錯誤 傳球會斟普捷天奴救亡
浪人巴亞曾戰中超斷腳 歐聯復蘇獻單刀
巴塞險勝殘陣基輔 美斯9戰僅入4極刑
拿度職業生涯千勝 史上第4人 看齊費達拿 冀對方復出再爭高下
修咸頓誓退紐卡素做一哥 缺當勇艾格斯成阻力
柏雷素爾13職球員染疫 日聯盃決賽押後
電視精選
港超准球迷入場觀戰 明午菁英盃開始實行 疫下入座率限75%
何詩蓓今再衝兩項亞洲紀錄
體壇快訊：NBA研兩新季開賽方案
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【明報專訊】（請看附圖）
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