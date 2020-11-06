巴塞險勝殘陣基輔 美斯9戰僅入4極刑

C朗獻助攻領祖雲大勝

多蒙特報捷 功臣夏蘭特平大哨紀錄

美斯甫開賽5分鐘博得12碼，親自射入開紀錄；隊友碧基在65分鐘頂成2：0，終以2：1小勝。祖雲達斯藉艾華路莫拉達梅開二度，其中一球由今季首於歐聯披甲的基斯坦奴朗拿度（C朗）助攻，助球隊作客以4：1大勝費倫斯華路士。

美斯今季在歐聯及西甲分別入3個和1個12碼，在歐聯則有兩次助攻，巴塞在聯賽6戰勝和負各二，只排第12位，落後榜首皇家蘇斯達9分，但碧基認為球隊戰意有改善，新兵和年輕球員能帶來動力。美斯又祝福日前做過移除腦部血凝塊手術的阿根廷名宿馬拉當拿，主診醫生盧基亦證實「老馬」康復順利：「他還會開玩笑，令我很興奮。」

F組的多蒙特憑前鋒艾寧夏蘭特梅開二度，作客3：0大勝布魯日，賽後3戰得6分，多作客以1：1打和辛尼特的次席球隊拉素1分。20歲的夏蘭特在歐聯上陣11次入14球，超越泰維斯、貝碧托夫、法卡奧及基奧特的成績，並平了「大哨」朗拿度及阿祖安奴的紀錄。