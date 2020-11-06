曼聯不敵歐聯新丁 防守被批如孩童 蘇帥認低級錯誤 傳球會斟普捷天奴救亡

曼聯在歐聯H組首兩輪挫巴黎聖日耳門及RB萊比錫，此仗作客歐聯新丁巴沙克舒希，改由首於歐聯上陣的甸恩軒達臣把關。魔兵於12分鐘的角球空群而出，4名後衛全在敵方禁區，門將以外最後一人的中場尼曼查馬迪，亦在半場前逾20碼，無人回防下被長傳打反擊，曾效力車路士的前鋒丹巴巴亞在半場線後上前單刀射成1：0。40分鐘，主隊中場杜魯斯在前場搶得桑馬達的腳下球傳予維斯卡，再在無人看管下射成2：0。完半場前，安東尼馬迪爾接應傳中追回一球，但曼聯易邊後換入卡雲尼、保羅普巴及格連活特均無功而還，終吃下今季歐聯首場敗仗。

史高斯斥犯錯如U10 9人PSG負萊比錫

同組的巴黎聖日耳門（PSG）作客RB萊比錫，縱有迪馬利亞先開紀錄，但此子其後射失12碼，再被主隊於41及57分鐘入球反超前，加上兩將被逐，9人應戰以1：2落敗。曼聯以6分排在H組榜首，同分的萊比錫緊隨，PSG及巴沙克舒希排第3及第4位。就曼聯首個失球，名宿史高斯直斥表現儼如10歲以下（U10）球員：「這完全是結構出錯，角球進攻時，理應有球員站在半場中線位置。若這是球隊落後，且比賽最後1分鐘發生的漏洞，還可以理解，這失球令人非常尷尬。」英媒昨報道，曼聯會方已接觸熱刺前帥普捷天奴，研究由他接替蘇帥的可能。

曼聯中堅名宿里奧費迪南也撰文：「我希望有人會因此而在更衣室發火。」曼聯周六於英超出征愛華頓前，只排聯賽第15位，主帥蘇斯克查一直被指帥位危，他昨日拒談此事，但承認球隊犯下不可原諒的錯誤：「此刻很難再保持正面，今仗就像肚子挨了一拳，但也要繼續向前望，盡快調整。」

夏維斯染疫 無阻車路士大勝雷恩

另外，車路士在E組迎戰雷恩前，有新援夏維斯確診新冠病毒避戰，但迪姆華拿兩度射入12碼，加上譚美阿巴謙下半場建功，擊敗大半場少踢一人的對手，力壓同日取勝的西維爾居首，兩軍同得7分。