美國大選體壇謀票源 賽事巨額落廣告 運動員政治表態成趨勢

過去4年，現任美國總統特朗普，常與不同職業體育聯賽的球星出現爭議，甚至曾號召罷看，今次甚至沒有在任何NBA的賽事直播落廣告。惟他的團隊無意將其他賽事的體育迷排除在外，值得一提的是，親共和黨的霍氏頻道，擁有多項比賽的直播權，在地區頻道的節目中，特朗普的廣告經費甚至較多（見表1）。顯然，共和黨陣營認為他經常穿插在其他體育比賽直播中，並不會帶來反效果。

拜登針對搖擺州份製作競選廣告

至於民主黨參選人拜登上周在多場NFL賽事，擲出數百萬美元購入多個黃金時段的廣告播放權，其廣告團隊向有線新聞網絡指，相關廣告都針對比賽度身訂造：「我們都特意挑選搖擺州份球隊的場次，希望可以連結選民及體育比賽觀眾的身分。」

參議院選情影響大專體壇生態

除了用體育比賽廣告，兩邊陣營也有不同體壇人士站台，儘管特朗普多次批評NBA政治化，有調查顯示，年輕球迷普遍較同意運動員作政治表態，但年長球迷取向亦過半（見表3），體育不介入政治的做法成為過去，如在昨日點票前，勒邦占士便網上分享一段影片，不滿票站關門前便截龍，阻撓一名女士投票。

今次大選，在美國大專體育界也分外受關注，所有比賽投票日暫停1天，讓學生投票。在過去，學生運動員不能獲得報酬，共和黨方面同意提交國會法案，令運動員可用肖像權牟利，但盡量防止學界商業化。惟民主黨則主張每年收入達10億美元（78億港元）的全美大學體育協會（NCAA）像僱主一樣提供醫療福利，甚至收入分成，美媒Sports Illustrated稱參議院結果或改變NCAA籃球賽的商業生態。