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2020年11月5日星期四
拉莫斯百球 皇馬開齋 一槌定音險勝 國米3戰兩分包尾
羅拔仔歐聯第70球 拜仁全勝領風騷
祖達戴帽利物浦大勝 征曼城壯行色
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體壇快訊：全北蔚山韓足盃言和
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【明報專訊】（請看附圖）
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