羅拔仔歐聯第70球 拜仁全勝領風騷

馬體會失分 阿蘇疑偷看VAR領黃

拜仁是役開賽4分鐘便失守，但羅拔仔其後建功扳平。這名波蘭隊射手其後再有進帳，在歐聯累積入70球，是繼魯爾、基斯坦奴朗拿度及美斯後第4人。隊友基拿比、謝路美保定、利萊辛尼及盧卡斯靴南迪斯其後也建功，最終拜仁以6：2大勝亦有日籍射手奧川雅也破網的薩爾斯堡。拜仁賽後3戰全勝得9分獨佔鰲頭，此役4個入球在最後15分鐘取得，更是歐聯史上首次。拜仁體育總監沙歷咸美斯賽後確認，球會已為拒絕續約、但今仗擔正的阿拉巴離隊做好準備，英國傳媒指這名奧地利國腳獲利物浦垂青。

至於在賽前宣布簽入華倫西亞中場干度比亞並簽約4年的馬體會，同日作客莫斯科火車頭憑荷西基文尼斯建功先拔頭籌，但主隊靠安東米蘭卓克操刀極刑得手，以1：1逼和對手。馬體會射手蘇亞雷斯，疑在球證就判決12碼翻看VAR片段時從後偷看熒幕，被發現後領黃。馬體會及火車頭賽後分別得4分和2分。