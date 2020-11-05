拉莫斯百球 皇馬開齋 一槌定音險勝 國米3戰兩分包尾

皇馬及國米前兩仗均不勝，此役合演榜尾戰。倒戈皇馬的阿舒拉夫25分鐘送大禮，回傳被賓施馬截到單刀建功，至於沙治奧拉莫斯則在8分鐘後，接應角球頭槌破網。有盧卡古缺陣的國米，其後由拿達路馬天尼斯及比列錫建功扳平，但80分鐘再失守，被後備上陣的皇馬翼鋒洛迪高高斯奠勝。值得一提是皇馬翼鋒夏薩特昨仗擔正和未有攻門，至63分鐘更被換出。

慕遜加柏則創下球會近47年歐戰作客最大勝仗，前鋒柏利亞連中三元，令這德甲暫排第5的球隊，以6：0重創薩克達，賽後3戰得5分，多薩軍及皇馬1分，升上榜首。

慕遜加柏作客6蛋贈薩軍升榜首

自2005年由西維爾加盟皇馬起，34歲的拉莫斯已上陣659場，昨仗攻入其球會生涯第100個入球，在隊史的後衛中，僅次名宿希亞路，當中有55個頭槌。他賽後說：「很高興獲得認同，這不是後衛輕易做到的成就。漢丹諾域（國米門將）賽前說已研究死球防守，但我們還是會不斷創造驚喜。」

祖雲PSG追獵拉莫斯 施丹信留隊

由於拉莫斯的合約明夏完結，但據報與會方傾談續約一事近1個月後，仍未有進展，有當地電視台指祖雲達斯及巴黎聖日耳門（PSG）已向他放下合約報價。施丹對此說：「他是球隊隊長及領袖，我們永遠都愛他。我毫不猶豫認為他會留下。」皇馬方面則續陷後防傷兵潮困擾，客串右閘的盧卡斯華斯基斯是役曾失位致失球，感染病毒缺陣的中堅艾達米列達奧則退出下期巴西隊，頂上的西維爾守將迪亞高卡路士首獲徵召。

另一方面，國米是役兩度擊中門框而敗走，3戰兩分敬陪末席，各項賽事近7場只曾1勝，下周日將作客同歐聯新敗的阿特蘭大。《米蘭體育報》指主帥干地已對中場基斯甸艾歷臣態度散漫而失去耐性，將在冬天賣走他。

（歐聯消息）