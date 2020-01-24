後備兵上前線 浪人瞓身籲投票 曾為平權發起NBA罷賽 佐治希爾信可改變世界

組車隊穿梭小鎮呼籲投票

這是NBA職球員特別的一年，往年今日，球季都已展開，但如今因為新冠病毒疫情押後，新季展開無期，令各隊更多時間投入參與今次大選。34歲的希爾在10日前回到密爾沃基，穿上印有「VOTE」（投票）的上衣，與另外50名義工組成車隊，穿梭不同小鎮「洗樓」，口罩亦有編號414，這是大選關鍵游離州份威斯康星州的投票代號，希爾稱：「這完全值得。逐家逐戶拍門，表示出我們對他們的關心，以及社區真的需要他們發聲。我不是說你必須投哪一方，而是我覺得祖先過去為我們爭取到的權利，應該把握機會行使。」

上季NBA因疫情暫停期間，希爾回到聖安東尼奧的家，每天在自己一個850公頃的牧場，與長頸鹿、斑馬等相伴為樂。惟美國的黑人平權運動浪接浪，他對這個問題感同身受，在一次訪談中泣不成聲，透露表弟去年亦遭警員開16槍致死：「他一直避開麻煩，本來找到工作，開了銀行戶口，要搬來得州。我目擊他躺於街上一個半小時，才有另一警員前來查看發生什麼事。」他覺得，自己是少有幸運的一群黑人：「我還有天分去打籃球，不然就要成為George Floyd了（今年5月被白人警員壓頸而死的黑人青年）。」

表弟遭槍殺感同身受

師承普波域治捍衛信念

希爾加入NBA已12年，算是資深球員，早年在聖安東尼奧馬刺擔任柏加的輪換球員，但之後受傷患困擾，輾轉來到公鹿後再成為後備球員。雖然如此，他沒忘記普波域治在馬刺時的教誨：「當我初進NBA時，普帥說最重要是想辦法在世上留下自己的印記。過程中或遍體鱗傷，最後也要接受現實，但你要站起來，捍衛你所相信的。」NBA季後賽階段，威州再有黑人被槍殺，希爾提出暫停比賽即獲各方響應，日前亦與球員工會主席基斯保羅等獲嘉許社區貢獻。

（體壇HeatMap）