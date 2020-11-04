東方晉峰11‧21演港超揭幕戰

菁英盃分組賽上月24日起率先展開，聯賽原定下周六開鑼，但足總稱為予各隊更多時間準備，決定下周續踢菁英盃，聯賽順延一周開戰，揭幕戰由東方對晉峰，尾場為天水圍飛馬重返元朗大球場主場對冠忠南區；衛冕的傑志翌日在旺角場主場對理文。

今季港超改於明年4月25日結束首階段雙循環聯賽，積分前4名落入「爭標組」，及尾四到「護級組」，明年5月再戰次階段聯賽；首階段聯賽積分帶到次階段。

足總盃增設分組賽，於下月初起舉行，決賽6月27日舉行；高級組銀牌8強於聖誕節起一連3日舉行，決賽明年2月13日大年初二舉行；菁英盃決賽於明年6月20日舉行。

省港盃賀歲盃賽期未定

以往省港盃及賀歲盃的檔期，今季舉行菁英盃分組賽及銀牌決賽。足總主席貝鈞奇解釋，考慮中港兩地隔離措施及未邀請到外隊，暫未有賽期，但重申未正式取消賽事，待疫情放緩或再探討能否於明年春季舉行省港盃。另外，貝鈞奇以香港柔道總會會長身分，獲日本政府頒授「旭日雙光章」； 香港劍道協會會長黃寶杰同獲殊榮。