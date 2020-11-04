曼聯征土國 普巴需爭氣 普捷天奴揚言復出 動搖蘇帥地位

巴沙克舒希vs.曼聯

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曼聯今季表現飄忽，在歐聯H組兩戰全勝，但在英超僅排第15位，以為在上周找到菱形中場作陣式藍本，但前日便於聯賽被阿仙奴擊破。普巴該仗送出一球12碼，令球隊全失3分。他賽後認罪，但也解釋是「感到喘不過氣而犯下愚蠢錯誤」。有球評家質疑普巴狀態不足，接連兩場大戰正選無表現，是蘇斯克查用人錯誤，蘇帥則反駁：「普巴經歷了傷患及新冠病毒感染，但他知道他（在犯規時）可處理得更好，無奈現今足球就是高頻率。」

蘇斯克查反擊重用普巴質疑

另一方面，熱刺前帥普捷天奴去年11月被炒後，昨在一個節目中表示已準備好再執教：「我現在充滿能量，希望重新參與球賽，但現在仍要等待一個合適的計劃。我不覺得自己已近一年沒工作，可能因為過去7、8個月，沒有球迷時，球圈都不像在舉行足球比賽。」

車仔門將文迪勢倒戈雷恩

夏蘭特難為多蒙特正選

曼聯的對手巴沙克舒希有守將拉菲爾達施華倒戈，但即使有史基泰爾、丹巴巴亞等前英超兵壓陣，之前歐聯兩戰皆北兼沒有入球，中場查特利亦在是役缺陣。同處H組的巴黎聖日耳門則會作客RB萊比錫，但PSG賽前確認前鋒基利安麥巴比腿筋有傷缺操，勢要缺陣，加上隊友兼巴西隊球星尼馬仍有傷在身，要以摩斯堅恩掛帥。

E組的車路士則會迎戰雷恩，門將艾度亞文迪如無意外將可倒戈，客軍則有新星卡馬雲加因傷缺陣。車仔足球總監施治則表明已復操兩個月，需要時亦可隨時在英超把關。F組的多蒙特及拉素，則各有射手艾寧夏蘭特及恩莫比尼帶傷，恩莫比尼更沒有隨隊作客辛尼特。

（歐聯消息）