曼聯負廠 蘇帥領軍百仗寫劣績 7年來最差開季 冀麾下腳踏實地回應質疑

曼聯近4仗3勝1和，包括在歐聯兩戰全勝，但在英超主場賽事仍未開齋，昨面對在英超近4仗3負的阿仙奴，改踢4-4-2的菱形中場陣式，但受制於客軍湯馬士柏迪為首的中場線，上半場僅1次攻門，反觀兵工廠攻勢更具威脅，包括韋利安在39分鐘一次施射中楣，半場互無紀錄。

14年首聯賽主負對方

普巴犯12碼招敗

換邊後曼聯表現雖好轉，惟戰至69分鐘，普巴在禁區內踢跌比利連被判12碼，阿仙奴憑隊長奧巴美揚主射中鵠，為這名前季英超神射手，打破5場聯賽入球荒。及後紅魔雖換入雲迪碧克及卡雲尼強攻，但始終無功而還，終以0：1告負。賽後6戰得7分排第15位，是自2013/14年球季後最差的開季成績。而這場敗仗亦是球隊自2006年以來，首於聯賽主場不敵對方，亦是兵工廠5年來首次在聯賽作客擊敗「Big 6」球隊。

廠兵相隔5年再挫「Big 6」

賽後蘇斯克查承認，普巴太輕易讓對方博得12碼，又對後備入替的尼曼查馬迪，末段一次在禁區被推跌未獲極刑感失望：「球隊發揮有起伏很正常，但需要更腳踏實地，球員知道有能力可表現更好，很多傳球處理太草率。」曼聯下仗為周中歐聯作客巴沙克舒希，周六重返英超作客大戰愛華頓，蘇帥稱球隊必須更專注，以表現回應外界質疑。

曼聯陷低迷，紅魔前隊長的名宿堅尼，認為陣中沒有人具備領袖風範，未能帶領球隊克服落後形勢，坦言離復興仍漫漫長路：「我坐在這裏拿喝杯茶、吃塊餅，然後評論每個球員，大家都認為這樣很容易，但事實上他們在球場比賽，有必要做得更好。」

另外，今季已為修咸頓在英超入5球及交出2次助攻的射手丹尼艾格斯，前晚助球隊險勝阿士東維拉一戰因膝傷退下火線，昨證實並無大礙，但下輪迎戰紐卡素仍上陣成疑。