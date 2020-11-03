夏薩特誓領皇馬爭首勝 料今季歐聯初掛帥 國米征戰或缺盧卡古

皇家馬德里vs.國際米蘭 now644台/有線601/661台 明晨04：00直播

夏薩特去夏由車路士過檔皇家馬德里，其後傷患纏身，首季只上陣22場入1球，該入球是在去年10月初取得，今季也需至上周中歐聯次仗，作客以2：2逼和慕遜加柏時才首次上陣，及至日前西甲主場以4：1大勝侯爾斯卡首任正選，其間一記炮彈式勁射為球隊打開紀錄，相隔逾1年再取入球。他賽後更在社交網站與球迷分享喜悅，稱將這在皇馬的第2個入球送給球迷。

皇馬3守將缺陣 米列達奧染疫

皇馬教練施丹鼓勵夏薩特道：「那入球是了不起的。球隊往後的比賽舒服得多了。他加盟後一直運滯，不時受傷。他是冠軍級人馬，希望在球場幫助球隊，而且有力改變戰局。」料夏薩特明晨迎戰國際米蘭時，將會慣常地在左路策動攻勢，箭頭和右翼分別是賓施馬及馬高阿辛斯奧。

然而令施丹憂心的是右後防，事關丹尼爾卡華積、拿祖費南迪斯及奧迪奧蘇拿均因傷缺陣，或需由左路球員費蘭特文迪串演右閘。此外，皇馬昨證實後衛艾達米列達奧感染新冠病毒，其餘職球員檢測後呈陰性。

國米同爭開齋 拿達路料擔大旗

皇馬於歐聯B組兩戰1和1負得1分包尾，落後連和兩場的國米1分，而後者連同意甲近6仗更錄得1勝4和1負，狀態遜於排西甲次席的皇馬。禍不單行的是，國米前鋒盧卡古因扭傷左大腿肌肉，已缺席日前意甲言和帕爾馬一戰。國米指出，每天都會觀察盧卡古的傷勢，所以暫未能評估對方能否及時復出。盧卡古今季意甲及歐聯共上陣7次入7球，若最終避戰，今季態沉的拿達路馬天尼斯勢肩負入球重責。

另外，染疫後康復的守將史堅尼亞料是役續避戰。國米過去與皇馬在歐聯及前身的歐洲冠軍球會盃交手9次，取得5勝1和3負，但上次作客凱旋已是1967年。