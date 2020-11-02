陳銘泰呂麗瑤逾半年首戰 測試賽寓戰於操 下月重啟奧運夢爭入圍

港將呂麗瑤今年3月出征澳洲，原本為提升狀態爭取入奧運積分，惟疫情致多地封關急急回港，以為可藉本地系列賽繼續追夢，又遇香港疫情大爆發停賽，曾經為征奧前景迷茫。田徑測試賽昨早於將軍澳運動場煞科，她等足7個月再戰女子100米跨欄，同組僅有兩名對手隔線起跑，她終以13.72秒輕鬆力壓後輩盛楚殷封后，時間較個人最佳（PB）慢0.4秒。

練習曾破PB 欄后:港錦標賽爭積分

她早前於練習賽突破個人最佳，昨日賣關子拒透露當時做出的時間，但表示若能做出練習時的自己，首度征奧仍有希望：「近半年未知比賽何時再來，要長期保持作戰狀態，得知奧運搶分周期下月1日再次展開，今仗只打算用作拿捏熱身時間，重拾比賽感覺，下月底在香港錦標賽突破個人最佳，爭取奧運積分，才是最大目標。」

田總盼增參賽人數 籲政府指示辦渣馬

上屆奧運代表陳銘泰昨日半程助跑，在男子跳遠第4跳做出6.76米奪亞。這名香港紀錄保持者對上一次比賽更已是今年1月，亦因測試賽上月突被政府叫停，備戰部署被打亂：「我們原本以上月的賽期為目標調整狀態，但賽事突然延期，又改為隊內練習賽，當時狀態較今仗佳。近期再試了起跑新技術，發揮未算太好，但賽季現在才算展開，希望先重回8.1米至8.2米的水平，再向奧運標準（8.22米）進發。」

香港業餘田徑總會主席關祺透露，上月因政府有疫情隱憂設限，甚至提議取消計時，總會無奈將賽事延期。今仗參賽、工作人員、傳媒限在250人內，不少項目均兩三人參戰，競爭性欠奉。系列賽及香港錦標賽下月初及下月底舉行，他盼獲准放寬限制：「我們做足防疫措施，希望政府滿意安排，放寬參賽人數，例如每項准16人參戰，運動員有競爭才有動力。」今年的渣打香港馬拉松延期，或改為明年4月，他亦期望政府盡快給予指示，以便落實籌備工作。