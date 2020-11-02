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2020年11月2日星期一
拖肥再失分 紅軍上榜首 愛華頓敗走紐卡素 祖達為利物浦奠勝
83歲卜比查爾頓患認知障礙
C朗復出起孖 領祖雲大勝
巴塞續不勝 美斯5戰零入球助攻
助全北四連霸 李同國圓滿掛靴
平治F1總成績七連霸 破法拉利紀錄
井上尚彌衛冕兩大金腰帶
體壇快訊：萊比錫被破不敗身
電視精選
陳銘泰呂麗瑤逾半年首戰 測試賽寓戰於操 下月重啟奧運夢爭入圍
港勢棄辦越野亞洲賽 陳家豪無緣演港隊最後探戈
曼聯前青訓史葛「地標」 愉園輕取晉峰
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【明報專訊】（請看附圖）
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