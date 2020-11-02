拖肥再失分 紅軍上榜首 愛華頓敗走紐卡素 祖達為利物浦奠勝

占士缺陣 攻勢欠奉招敗

修咸頓4:3挫維拉

中場占士洛迪古斯因睪丸發炎缺陣，愛華頓攻門寥寥，下半場56分鐘更被紐卡素前鋒哥林威爾遜博得極刑，後者主射得手。他在84分鐘再入一球，助「喜鵲」以2：1挫補時有卡維特利雲破蛋的愛華頓，令「拖肥」近3場英超只獲1分。阿士東維拉迎戰修咸頓一役，客軍的禾特普斯助攻維斯達加特後，自己也梅開二度，隊友丹尼艾格斯則在58分鐘射成4：0。維拉的泰朗明斯、奧尼屈堅斯及基亞利殊其後建功，但仍難阻球隊以3：4告負。修咸頓7戰得13分，領先少踢1場的維拉1分。

利物浦征韋斯咸有中堅華基爾雲迪積克及法賓奴泰華利斯長唞，祖爾麥迪比狀態不足，卻未派遣19歲的利斯威廉斯扼守中路，改由尼達利菲臘斯拍祖高美斯，後者在10分鐘頭槌解圍變助攻韋斯咸中場柏保路科奴斯，令紅軍落後。42分鐘，紅軍前鋒穆罕默德沙拿博得12碼，親自射入扳平。85分鐘，梳頓沙基利直線妙傳予另一後備兵迪亞高祖達射入，鎖定2：1勝局。

高普表示：「我喜愛己隊的第2個入球。明顯地，沙基利和祖達狀態是不可思議的。」高普又盛讚首次上陣、5次頂贏對手的23歲的英籍守將尼達利菲臘斯：「他既優秀又聰明，是空中怪物，喜歡接受挑戰，首戰表現令人難以置信。」

此外，在英超首次擔正的車路士新兵薛耶治，昨晨在26分鐘開齋，後於70分鐘助攻迪姆華拿，加上葛特蘇馬在63分鐘埋齋，作客以3：0大勝般尼，賽後7戰得12分。新兵門將艾度亞文迪在英超及歐聯近5次披甲力保不失，「藍戰士」成績是3勝2和。

李城征列斯聯 爭作客五連勝上次席

英超明晨接戰，6戰得12分的李斯特城作客少2分的「升班馬」列斯聯，爭取連同歐霸在內的作客五連勝及升上次席，但中堅莊尼伊雲斯或需負傷上陣。另一場升班馬之戰由西布朗迎戰富咸，兩軍開季6輪未開齋。