女力士入校園身教言教 放下紀錄光環 賀賢昭勇於嘗新勉學生

文：黃頴恩 圖：朱安妮

從前寫「我的志願」，老師應是熱門答案，包括現年26歲的賀賢昭。曾被冠以「女力士」之稱的她當年叱咤學界，中七時以18歲之齡打破塵封37年的香港紀錄，卻沒走上全職路，而是入讀大學朝教師夢進發。3年前畢業，她告別田徑港隊，執教鞭至今3年，除體育科外，兼教中文和常識，今年再迎新挑戰，參與近年興起的STEM教育。

曾破塵封37年鉛球港績

反思田徑生涯冀突破框架

任教文科、當班主任，到如今STEM的科學、工程知識，每次新嘗試都曾令「賀老師」不安，適應後卻意外地享受，亦因此反思田徑生涯。「當年一心追紀錄，是否熱愛鉛球，我無法給出肯定的答案。」她憶述中學同學成績出眾，自己用運動成亮點；到大學時身邊盡是港隊成員，故她感到要轉攻讀書，並非忠於自己。她一再跳出安舒區，才發現自己「八卦」熱愛吸收知識，漸改變心態冀全面發展，不再為得到讚賞改變自己。

自言受母校德望學校影響甚深，曾信誓旦旦回巢傳承，其後到馬鞍山靈糧小學實習、正式執教，發現資源充裕的母校未必是一展抱負的地方。賀賢昭曾在此屋邨學校接觸家境複雜、易走偏的學生，或是被埋沒潛能的滄海遺珠，欣慰運動成為引路燈：「好幾次選身形合適的學生入田徑隊，初時沒其他目的，直至他們相繼因而入讀較好的中學，發現運動能讓他們通往更廣闊的世界。」

田徑校隊不時獲此前港將教路，分享昔日的高峰低谷、處理壓力和勝負等心得。回到課室，賀賢昭在教學融入運動員意志，鼓勵學生勇於嘗試、毋懼失敗，又笑稱承襲教練的風格：「他以前總說多思考，現在我亦這樣教小朋友，如倒瀉水不只是舉手報告，也學習思考解決方法。」

分享比賽經歷啟發學生

學界「女力士」在中學年代拯溺、射箭樣樣精，曾身兼8支校隊成員，是另類「十項全能」，中六才接觸的毽球成為新主項。投身職場後，她放下帶來無數榮譽的鉛球，卻難捨足毽隊友，疫情前堅持每周練足5晚。她偶爾告假為港隊出賽，獲學校支持，回港後和學生分享：「希望他們知道世界很大，啟發思考。譬如有次全女班出國，到埗才知是男女混合賽，學生聞言驚訝問『點算』，我正想帶出遇上出乎意料之事，是否就輕易放棄？」田徑場上建立的鬥志，賀賢昭放下鉛球、轉換主項未遺忘半分，反而將之轉化成教材，藉運動言傳身教。