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2020年11月1日星期日
魔兵攻廠 福將壓陣 場內外贏掌聲 拉舒福特誓阻阿仙奴破咒
獲加第百場一箭定江山 曼城碎錫返勝軌
染疫19天 C朗勢復出領祖雲
夏薩特破入球荒 皇馬大勝振軍心
希堅斯11次轟147度追平亨特利 僅少奧蘇利雲4次
體壇快訊：史拉施接掌火箭
SUN周日足球直播賽事
女力士入校園身教言教 放下紀錄光環 賀賢昭勇於嘗新勉學生
港鉛球青黃不接 支援不足難尋新人
攻讀學位銜接教職 運動員資歷成優勢
話當年：側重成敗得失 教練一席話點醒
港田徑隊復賽 嘆如練習缺氣氛
胡晉銘陳曉鋒建功 飛馬挫流浪取換血首勝
吳卓蔚赴台首戰正選 領軍闖木蘭盃決賽
SUN周日足球直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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