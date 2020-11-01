獲加第百場一箭定江山 曼城碎錫返勝軌

英格蘭隊名宿、1966年世界盃冠軍功臣Nobby Stiles前日辭世，享年78歲，英超昨日多仗開賽前默哀。「藍月」此仗攻勢不斷，戰至28分鐘由獲加遠射地波得手，相隔近一年「士哥」，在母會身上取得首個英超作客入球。曼城全場16射8中，主隊雖有門將蘭斯達爾屢救險球，隆特史譚卻錯失扳平機會，在70分鐘接應辛達貝治右路傳中但高出。錫菲聯以0：1落敗，7輪僅得1分。

哥帥拒回巢巴塞 迪布尼締里程碑

曼城繼上輪逼和韋斯咸後返勝軌，哥帥表示完成7日內第3仗，對麾下表現感滿意，又稱本周中迎戰奧林比亞高斯的歐聯分組賽勢輪換。哥帥近日再和巴塞扯上關係，此仗前請舊東家的候選會長「食檸檬」，稱在曼城很開心，斷言「執教巴塞的日子已完結」。而奇雲迪布尼英超生涯累積68次助攻，進佔英超歷史助攻榜第14位。

而曼城U18青年軍昨出戰青年足總盃4強，眾將賽前穿上特製T恤，向疑自殺身亡的前隊員Jeremy Wisten致意，球隊終打入決賽，將與車路士U18爭標。

狼隊擊退水晶宮近4場不敗

此外，狼隊昨晨於英超主場奏凱，艾洛利及普丹斯各建一功，以2：0挫有米利禾積域在完場前被逐的水晶宮。19歲的法籍左翼衛艾洛利月初由法甲昂熱外借加盟，昨首於英超登場踢足全場兼入球，助球隊連續4場不敗。