魔兵攻廠 福將壓陣 場內外贏掌聲 拉舒福特誓阻阿仙奴破咒

曼聯vs.阿仙奴 now611/621台 明晨00：30直播

昨日萬聖節，也是拉舒福特23歲生日，他在上場歐聯後備入替連中三元，助曼聯大勝RB萊比錫，當選一周最佳。他在賽後發起一個有關解決學童飢餓問題三大訴求聯署，亦獲得逾百萬人響應。顯然在蘇帥眼中，他能兼顧場內外的生活：「有時如果那一步踏得太遠，你會失去集中力。福仔展示出他知道場內場外，什麼是最重要、需要集中精神。」計劃亦獲得利物浦領隊高普等大讚，阿仙奴中場奧斯爾亦有支持計劃捐款，但因為被球會雪藏，無法上演慈善王者對碰。對於奧斯爾的處境，阿仙奴領隊阿迪達重申：「我已盡可能給了他最多的機會，有足夠耐性及公平對待。」

廠兵3鋒將啞火

阿迪達忌憚蘇帥戰術多變

回說兩軍對壘，雖然雙方近年差距，不如9年前曼聯主場贏8：2一役明顯，但在奧脫福的往績，曼聯仍一面倒贏出，連續13季英超主場對賽阿仙奴不敗。福仔在當中亦有美好回憶，其英超地標戰，正是4年半前對槍手梅開二度兼交出助攻。曼聯近况亦自月初慘敗熱刺腳下後回勇，特別是後勁凌厲，對巴黎聖日耳門、紐卡素及RB萊比錫，都是末段入球奠勝。阿迪達盛讚是役第100次領軍的蘇斯克查道：「自復賽後，你能看到球員間的化學作用，蘇帥改善球隊入球分佈。他們有兩三套不同陣式，也有適合的球員應變，需要防範。」

阿仙奴則鋒力不足，奧巴美揚、拿卡錫迪及韋利安，過去1個月只為球隊合共貢獻1球，是役亦要比曼聯少1日休息，更續陷中堅荒。有報道更稱繼首席球探被炒後，處理職球員合約談判的足球總監Huss Fahmy也會在今月離職，未知會否就此職位再招聘。

愛華頓征紐卡素缺占士

上輪被破不敗身的愛華頓及阿士東維拉則會在今晚上場，愛華頓作客紐卡素前確認，有傷的占士洛迪古斯缺陣，盧卡斯迪治尼及李察利臣亦停賽。李察利臣過去缺陣的6場比賽中，「拖肥」不曾贏出。維拉主場惡鬥復蘇的修咸頓，歐霸敗北的熱刺則迎戰白禮頓。