港超新王鑄青訓根基 毋懼疫市 伍健:傑志再有驚喜

文：余瑋

圖：李紹昌

傑志於2008年與巴塞隆拿合作成立香港巴塞足球學校，2011年易名為傑志足球學院，踏入創校第12年，今季傑志一隊30名球員中，14人為1997年後出生的23歲或以下球員（見表），包括上屆菁英盃奪冠功臣陳晉一、巴拉克及安永佳。會長伍健在季前開操時表明，會讓青年球員有更多上陣時間，培育6、7名球員上位，期望傑志做到「亞洲版阿積士」。

盼青訓證實力衝出歐洲

伍健透露，上季中離任的波斯尼亞籍前帥施利斯高域牽頭，上周收到克羅地亞班霸薩格勒布戴拿模來函，點名邀請小將陳晉一及巴拉克參與為期兩周的訓練，待疫情稍緩和便可起行：「施利斯高域回國後，跟對方介紹香港有傑志這球會，他親身指導過什麼球員，最終推薦這兩名小將。」薩格勒布戴拿模近6季三度打入歐聯分組賽，今屆於第3圈外圍賽止步，曾出產皇家馬德里中場莫迪歷等名將。

伍健稱，今次對球員及傑志是挑戰也是機遇：「若藉此讓歐洲球會了解香港球員，或是傑志最佳青訓產品的能力，姑勿論球員最終能否加盟，都是非常好的機會，為將來繼續聯繫歐洲球會建立橋樑。球壇沒有永遠的班霸，青訓工作就像是工廠的生產線，要有球員就必須不斷放材料運行。」

今季港超只餘8隊參賽，球圈擔心再陷冰河時期。伍健回望香港足球歷史，每個時期都有不少重要球隊退出，既有精工、寶路華、南華，以至他曾任總監的快譯通等，但他稱「香港足球一定要繼續」，又指多隊續投放資源爭標，他對今季聯賽仍有期望，相信仍具競爭性。

傑志今季班費因球季賽期縮短等因素，調整至約2000萬元，加上重用小將，被質疑是否縮減開支，伍健向「藍鳥」球迷派定心丸：「我們不用青年球員時，被說扼殺小將機會，現在就說成班費縮皮。這一刻只可說，我有後着，未將手上的牌全部打出來，仍在計劃如何食糊。」傑志重奪港超冠軍，打入下屆亞冠盃，縱未落實出戰分組賽還是外圍賽，惟被問到是否增兵時，伍健笑言「可能有驚喜」。

球迷支持至關重要 盼入場防疫取平衡

疫情重創各行業，伍健強調「應使即使」，提及兩年前傑志首戰亞冠分組賽，烏拉圭隊球星科蘭加盟半季，球會藉亞冠等門票收益，終與其薪金開支「打成平手」，引證球迷支持的重要。港超續閉門比賽，伍健稱球會當然希望有球迷入場，如先開放三至五成座位及隔行觀賽，但認同需平衡各方：「要視乎香港疫情，不能掉以輕心，但這是職業賽，球員需要收入，任何球隊此刻都有經濟壓力。」

（港超「疫」流）