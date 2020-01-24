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2020年10月31日星期六
際遇改變門將仕途 基柏為戰術「犧牲」 文迪時來運到
法賓奴或毋須長唞 紅軍迎韋斯咸續用19歲小將守中路
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23歲羅梓駿冀走向成熟擔大旗
港女足門將吳卓蔚今迎赴台首擊
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【明報專訊】（請看附圖）
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