際遇改變門將仕途 基柏為戰術「犧牲」 文迪時來運到

般尼vs.車路士 now621台 晚上23：00直播

明明車路士今夏增兵頭重腳輕，保守取向難言正常，由此多少反映領導層的組軍策略條理欠奉，只是這也並非今時今日才出現的問題。以門將一環為重點，平心而論，Kepa在畢爾包的演出絕對OK，惟說到為他付出天價違約金挖角，除了當刻市場的瘋狂氣氛使然，亦顯然滿有panic buy元素。哪管任何買賣從來屬一個願打一個願捱，一旦貼上歷來最貴門神標籤，愛以轉會費做文章的僵化老屎忽立即雙眼放光，不會提起Kepa上車首年的好表現，只煲大聯賽盃決賽拒被換走的鬧劇。然後到上季林伯取代沙利，更是一切皆往最壞方向發展。

基柏首年表現佳 心態非想像般差

足球如世情，太多千絲萬縷的互動，既涉及敵軍，也涉及同袍。有趣的是讀到一個運動心理學家分析，Kepa心態其實不差，犯錯後依然敢於冒險，力求彌補過失及挽回同伴信賴，可惜際遇不就，落入惡性循環，而且身邊支援缺缺。是的，站在不必理會老闆施壓的食花生立場，可以毫無廉恥地指出，林伯須為自己的窘境負起很大責任。以韋利頂替Kepa，乃違背後場用球原則，何况韋利救波也不敢恭維；加上出埋基奧特，更猶如摩連奴化，距離效法地上最強的理想愈走愈遠。

如此用兵有兩個負面效果。其一為以行動表明對麾下欠缺信任；最近讓施治復出辦註冊乃誰的主意不得而知，無論如何也屬極劣舉措，等同赤裸裸侮辱，叫Kepa執定包袱，並徒使其他球員心寒。其二為令講求隊形默契的防務無法穩定，尤其整條防線基本上全屬星期美點，構成同樣的惡性循環。新兵文迪是否勝過Kepa？柏高只能說，身形條件肯定以文迪佔優，今天北伐面對般尼高空轟炸也不會特別吃虧，基礎能力不需疑慮。可是甫登場即接連替車仔保住清白身，確實有點行運醫生的况味。

上面提及足球涉及許多互動。文迪上車後多獲堤亞高施華傍住，由老大哥統領人腳齊整的後衛掩護，唯一送禮場合偏偏由韋利硬食，真箇同人唔同命。另一點為對手叩關的質素，不曉得是否守將的企位和溝通有改善，總之按照大數據，文迪的救球難度明顯低過Kepa（忘掉那些無甚意義的「撲救」次數或比率吧），而且當保護和呼應充足，亦間接地可較易較快做到正確decision-making，從而提升發揮水平。

今征般尼 攻擊需求高於防守

從old-school守門員角度出發，文迪固然可靠，惟亦暫止於可靠，連同上屆法甲統計，實際失球及救球僅大致符合估算而已。若回到林伯的初衷，文迪的短傳腳下功夫更算不上理想。然而揸頸就命的少帥大抵已無暇進一步處理後防，當務之急恐怕乃磨合中前場花費巨款換來的大堆頭，盡快踢出油王心目中的漂亮足球。畢竟般尼接近斟妥賣盤，今夏幾乎有出無入，原本憑穩守搵食卻有隊長中堅賓美一直養傷才剛復操，車仔此役需要攻擊多過退守，期望清脆凱旋的壓力也真不小呢。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。