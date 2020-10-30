老馬60歲難捨足球 天使魔鬼難辨 盼續獻球壇為世人帶歡樂

馬拉當拿的球員時代能人所不能，在1986年世界盃8強以2：1挫英格蘭隊一役包辦兩個入球，其中奔跑60碼及連續擺脫5名對手後射入空門的第2球，獲選為國際足協（FIFA）20世紀最佳入球。此外，他在FIFA20世紀的互聯網最佳球員選舉中，以53.6%的投票率，拋離18.5%的次席比利。

曾三奪金球獎的法國隊名宿柏天尼，對馬拉當拿的球技相當佩服：「我能用足球做的事，他能用橙子辦到。」常被拿來與「老馬」比較的巴塞隆拿球星美斯也曾說：「即使我比賽100萬年，也不能接近他。」他們曾在2010年世界盃將帥合作，卻在8強吞德國隊4蛋出局。

與吸毒酗酒癡肥為伍 私生活不檢點身受其害

老馬或可與私生活檢點的比利齊成球壇「天使」，卻與毒品、禁藥、酗酒及癡肥等為伍，後遺症身受其害。他身高1.65米，但體重卻曾逾100公斤，近20年兩度心臟病發，又曾因肝炎送院，以及需在精神病院接受治療，相比於近年因年紀老邁多了毛病的比利，老馬似未老先衰。不過，其婚外情則多姿多彩，據報連同前妻歌迪雅為他誕下兩女，總共有8名子女，被戲謔再多3個，便可組成一支足球隊。

冀再施「上帝之手」 保鑣染疫需居家隔離

老馬近日被問及生日願望，他又「魔鬼」上身：「我夢想再在英格蘭隊身上取得入球，今次用右手。若我能道歉，回去改變歷史，我會這樣做。但那仍會是一個入球，阿根廷隊成為世界冠軍，我是世界上最好的球員。」34年前，他以左手攻破英軍門將施路頓的十指關打開紀錄。談及個人成就，他又化身「天使」：「透過足球讓人們快樂最令我自豪。尤其是新冠病毒疫情已嚴重打擊拉丁美洲。」

阿根廷至今已逾100萬人確診，新冠肺炎死亡人數逾2.9萬。老馬的私人保鑣日前亦中招，令他需暫於家中自我隔離。在疫情下踏入60歲「牛一」，對這名有着不少病史的球王而言，健康或許來得比足球重要。

（球王牛一）