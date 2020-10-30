歐陽若曦疫下赴濠戰大賽車 攜模擬器隔離期間備戰 劍指冠軍冀克服障礙

下周一提前出發 料規模大減影響氣氛

疫情之下，今年大賽車如期於11月19至22日舉行，惟參賽的外地車隊需完成14日隔離；而港產好手歐陽若曦落實第16度參戰，下周日作病毒檢測，翌日出發，抵埗後再接受隔離。他昨於觀塘會見傳媒，公布戰車時未如過往與實體戰車合作，改為在佈景版印上戰車照片。

連同賽後返港的14日隔離期，Darryl是次參賽要和妻女分開約5星期，但他表示「疫」境下仍獲贊助商支持出賽，機會難得，又已為隔離做足準備，將帶上健身器材及模擬器，以便隔離期間仍可充分備戰。

這名3屆澳門GT盃冠軍認為今屆備戰難度較過往大，但爭冠目標不變：「自己超過一年沒落場比賽，車隊前往澳門的團隊人數，亦由往常的15人減半，對手名單和練習時間表均未公布。可以預期比賽氣氛難及往年，但這環境下有比賽已不易，會持正面心態面對，目標亦不變，像往年一樣為家人、為香港爭取冠軍。」他所屬的Craft-Bamboo Racing車隊將派出另一澳門車手參與GT盃業餘組，工程師等車隊成員均由內地赴濠。