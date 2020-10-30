曼聯5蛋碎錫 福仔入替31分鐘「戴帽」締里程碑

新援迪尼斯染疫 PSG奏凱尼馬傷出

曼聯昨變陣出擊，雲迪碧克正選，支援格連活特及安東尼馬迪爾攻堅，格連活特於21分鐘開紀錄，攻入其在歐聯首個入球。拉舒福特於下半場63分鐘入替，在74及78分鐘梅開二度，加上馬迪爾完場前射入12碼，以及福仔補時埋齋，終以5：0大勝RB萊比錫。拉舒福特上陣31分鐘完成帽子戲法，是歐聯歷來第5名球員後備連中三元，兼使用最短時間「戴帽」。對上一名曼聯球員後備身分連中三元，巧合地是領隊蘇斯克查，於1999年在英超創下。

曼聯擊敗巴黎聖日耳門（PSG）及萊比錫後，在H組兩連勝全取6分居首，近况回勇，各項賽事近4戰取3勝1和。另外，蘇斯克查賽後證實，新加盟左閘阿歷士迪尼斯，在新冠病毒檢測呈陽性，未有病徵正接受隔離，故近兩仗未有上陣；PSG昨憑摩斯堅恩梅開二度，作客2：0挫巴沙克舒希，但主力尼馬於26分鐘傷出，傷勢未明。