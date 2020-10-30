美斯傳射居功 巴塞兩蛋贈祖雲 領軍兩連捷獲讚如哈利波特 派路嘗執教首敗嘆經驗不及

祖雲達斯昨仗有球星基斯坦奴朗拿度（C朗）因確診新冠病毒，在賽前最後一次檢測仍呈陽性下缺陣，無緣再遇宿敵美斯，而巴塞隆拿亦有菲臘比古天奴避戰，改由美斯擔任進攻中場，基沙文則掛帥，右翼是奧士文尼迪比利，倒戈中場比真歷則擔正，近期獲重用的17歲鋒將安素法迪先列後備。

染疫C朗未癒無緣宿敵會師

莫拉達續替掛帥 三度「食詐糊」

14分鐘，迪比利接應美斯傳球，個人「騷牢」後射入，令球隊以1球領前半場。巴塞教練朗奴高文下半場先後以布斯基斯及安素法迪，入替朗奴阿拿奧祖和迪比利，而敵帥派路其後調入韋斯頓麥堅尼、貝拿迪斯治及倒戈的艾法美路，卻在85分鐘有守將美列迪美羅「兩黃一紅」，更在完場前被安素法迪博得12碼，由美斯一針見血，助「地上最強」兩連捷。值得一提的是，祖雲的艾華路莫拉達在15、30和55分鐘曾建功，卻因越位而全判入球無效。總計這名由馬德里體育會回巢的箭頭今年已合共11次「食詐糊」。

美斯昨仗交出全場最多的4次攻門及5次關鍵傳送，而109次觸球僅少最多的隊友左閘佐迪艾巴兩次，獲祖雲名宿維埃里稱讚是球壇魔術師及哈利波特。朗奴高文則形容球隊此役表現是今季最好。初嘗敗績的派路則坦言：「我們的球員經驗不及對手，但落敗有助球隊成長。我們仍是一支重建中的球隊。」

巴杜姆下台 羅拔圖：賽果最佳回應

巴塞隆拿去季經歷球員與管理層不和風波，美斯更幾乎在今夏離隊。在風波中備受批評兼面臨彈劾動議的會長巴杜姆，在昨仗賽前不足24小時突宣布請辭。對此，朗奴高文表示：「這件事不會影響我，我只會專注在球賽上。」而右閘沙治羅拔圖則說：「是役賽果正是最好的回應，我們每一刻都只想着爭取勝利及錦標，專心工作，那些事已成過去。」

另外，同組的基輔戴拿模作客2：2打和費倫斯華路士，兩軍兩戰同得1分，前者以較佳得失球排第3位。

（歐聯消息）