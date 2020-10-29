巴塞會長下台遺爛攤子 不信任投票前轉軚請辭 美斯下季去留未解決

對巴杜姆的不信任投票原定下周日及周一舉行，巴杜姆前日仍表示未是時候離開，自信不會成為首個因會員公投而被罷免的巴塞會長。不過，加泰隆尼亞自治政府無意以疫情為由押後投票，大勢已去的巴杜姆自稱是為巴塞會員健康着想，決定與董事局全體成員辭職。球會在未來40日至3個月內舉行會長選舉，由加泰隆尼亞地區的成年會員票選新任會長。這段時間由經濟委員會的Carles Tusquets兼任臨時會長，但職能有限制。

逾2萬會員聯署 政府准投票

巴杜姆6年前上任巴塞會長，領球會於2014/15球季再度成為三冠王，但無以為繼，任命前帥華維迪及施迪安證明所託非人，今年更經歷多次爭議（見圖）。他早前拒絕下台，只提早於明年3月舉行會長選舉，有球迷發起聯署，收集逾2萬會員聯署，達到會員人數一成（約1.6萬），促成不信任投票。

對於此刻才請辭，巴杜姆表示只是對球會負責：「在歐聯出局後辭職是最容易的，但我們仍有很多球會前景問題需要處理，特別在疫情下，也想避免在會長選舉前出現權力真空。不然誰去聘請新帥？誰處理轉會事宜和減薪？誰去挽留美斯？這些決定都不受歡迎，但是必須的。」

稱對球會負責此刻下台

債務翻倍考驗新管理層

巴杜姆亦同時公布支持18隊歐洲豪門組成的歐超聯計劃，及支持改制後的世冠盃，認為可保障球會財政穩定，但引來西甲賽會狠批，指摘他自大狂妄。巴塞會否參加歐超聯，仍待新一屆董事局埋班後決定。暫時跑出的會長人選是域陀方特，他傾向以名宿沙維、佩奧爾等回巢襄助，另一候選人菲沙則力撐現任的朗奴高文是真命天子。新管理層亦要處理因疫情翻倍的4.88億歐元（約44.4億港元）債務，以及美斯下季去留。