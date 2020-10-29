百米飛人高文停賽兩年 三度缺席藥檢 衝金大熱勢緣盡東奧

稱外出購物無暇

高文去年3次錯過賽外藥檢，今年5月被暫時停賽，昨被判停賽兩年。調查報告顯示，沒證據證明高文服用禁藥，但他沒履行責任接受藥檢，行為除了不小心，更可用不顧後果來形容。高文去年12月錯過最後一次藥檢，當時供稱是往家附近購買聖誕禮物，亦有提供收據證明，若接到通知可在5分鐘內到家。惟藥檢人員稱在其家門外等足一小時，未獲回應後拍照證明才離開。

高文的代表律師表示會上訴，但若30天未能提出申請，或是上訴失敗，他均會無緣在東奧爭金。24歲的高文是去年世界賽兩金得主，9.76秒的100米跑個人最佳時間位列史上第6位，本是後保特時代的奧運冠軍大熱；他今年屢批評委員會，促請改善藥檢制度，又稱願意每天藥檢證清白。

東奧組委設防疫對策中心

東京奧運因疫情延至明年7月揭幕，共同社報道，日本政府前天召開第4次東奧防疫會議，確認將在組委設置防疫對策中心。組委主席森喜朗則透露，或削減招待貴賓的開支，以配合簡化東奧的措施。