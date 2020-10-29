紅軍新星歐聯救駕 法賓奴傷出 19歲利斯威廉斯殺迪獲讚

法賓奴是役30分鐘在一次回防中拉傷腿筋，高普稱對方不能奔跑，換入後備席唯一的中堅利斯威廉斯。丹麥球會米迪蘭特未因此爭得太多攻勢，紅軍下半場憑新援迪亞高祖達入球，成為球會歷來第1萬球，後備入替的穆罕默德沙拿博得12碼，再親自操刀建功，助球隊以2：0取下D組兩連勝，以兩分優勢領先阿特蘭大居首，後者在主場以2：2賽和阿積士。利斯威廉斯出身利物浦自家青訓，上季前半季外借至英格蘭全國北部聯賽（第6級）球隊京達米士特，但此子上周歐聯首戰對阿積士時補時入替，早前英格蘭聯賽盃也踢足兩場。

出身利物浦青訓 曾戰低組別

周末英超或再獲高普重用

身高1.96米的利斯威廉斯帶點雲迪積克影子，不少英媒早已形容他是年輕版VVD。他今仗上陣61分鐘有1次攔截及1次剷截，沒有犯規，賽後在社交網轉載與高普的場上合照，又為保住紅軍清白身感高興。高普亦予以讚賞，不排除周末英超對韋斯咸時續起用他：「他今場未受考驗，但在未來4日，要證明在這環境中仍能保持鎮定。他很有潛質，但我們仍有尼達利菲臘斯等復操，會在他們中選擇一人。」

利物浦一隊中堅只餘祖高美斯，高普稱祖爾麥迪比要再養傷多一周，復出後也不能每場踢足，意味其他球員要分擔聯賽及歐聯上陣時間。高普也提到隊長佐敦軒達臣僅上陣半場，鋒線「埃及文明」先列後備，都是為對韋斯咸一仗備戰。

迪布尼建功 曼城挫馬賽續居首

另一英超球隊曼城在C組出擊，在沒有正中鋒的情况下，領隊哥迪奧拿起用翼鋒費倫托利斯居中。他於18分鐘接應奇雲迪布尼橫傳先開紀錄，根度簡及史達寧則在下半場埋齋，領藍月作客以3：0大勝馬賽，兩連勝續排榜首。同組另一場由波圖主場2：0輕取奧林比亞高斯，前者1勝1負排次席。