蟄伏藥房 格鬥手一踢成名 袋走豐厚獎金 或辭工專注八角籠追夢

畢克利之前失業的時候，曾經訓練當返工，每天留在拳館8小時，但發覺身體吃不消，縮減至每日兩三小時，「有多了空餘時間，可以去掙錢，於是現在成為一間連鎖藥房的夜更經理」。他參加過12場其他MMA職業賽後，8月首戰終極格鬥冠軍賽（UFC）雖落敗，但月初在阿布扎比再戰，於一場中量級賽事次回合被抓住左腳，原以為落入被動之勢，豈料他以對方為重心，借力順勢轉身，右腳凌空踢中對手頭部，令對方步履不穩倒下。他稱這不是偶然：「他之前兩次捉過我腳，我擺脫時發覺可轉化為轉身踢腿。轉身起腳前，我眼尾再望一下他防守弱點位。」

轉身飛踢KO對手 一戰袋44萬

這一腳令畢克利取得全日最佳表現獎金，生活壓力驟減，但橫越半個地球，回到家鄉聖路易斯。有警察翌晚在地鐵站走近，他還以為是要向自己查票，但實情是認出了他。看着社交專頁暴漲的追蹤者總數，各式惡搞改圖，歌手Kayne West以動作即興作曲，甚至美國總統特朗普也致電UFC總裁表達讚賞，但畢克利此刻仍只是一個比較健碩點的上班族。

轉行「十五十六」 認MMA報酬可觀

回到文首的問題，唔鍾意嘅，咪quit囉，綽號「新王」的畢克利沒將這件事浪漫化，但不否認騎牛搵馬：「這非關我想不想辭工，我過去只是將MMA視為找外快的機會，但現在要以此為職業，繼續磨練的報酬也相當可觀。」無論辭工與否，畢克利已確認參加下月的UFC 255，對手在職業賽已11戰全勝，但他表示：「我會繼續戰鬥下去，證明這次不是符碌，會成為具娛樂性的格鬥手，繼續創歷史。」

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