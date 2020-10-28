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2020年10月28日星期三
殘陣征祖雲 巴塞靠美斯扭乾坤 C朗待檢測轉陰 派路毋懼強敵信步正軌
普巴斥退出法國隊消息虛構擬提告
熱刺小勝 孫興慜卡尼再炮製奠勝球
AC言和羅馬 開季全勝斷纜
港田徑測試賽周六重啟 呂麗瑤陳銘泰逾半年首出戰
「刀片跑手」奧運夢碎 被裁特製義肢有助場上表現
足壇快遞：東方迎晉峰爭響勝鼓
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不滿宿敵退役被吹捧 麥基哥諷記者數據垃圾
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【明報專訊】（請看附圖）
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