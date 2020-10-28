熱刺小勝 孫興慜卡尼再炮製奠勝球

累計製造29球僅次林伯杜奧巴

孫興慜今季8球登射手榜首

熱刺作客排尾三的般尼半場互無紀錄，直至76分鐘有卡尼助攻孫興慜頂入，終以1：0小勝，今季各項賽事10場不敗，以6戰11分升上第5位，落後阿士東維拉及李斯特城1分。熱刺將於歐霸分組賽作客安特衛普，卡尼出征前今季累積貢獻5入球8助攻，以13球成為隊史開季6場最佳球員，他亦與孫興慜聯手累積入29球，在英超史上僅次林柏特與杜奧巴，這對車路士昔日合作炮製的36球。

孫興慜在英超射手榜以8球居首，較愛華頓射手卡維特利雲多1球。卡尼賽後在社交網表達兄弟情，上載與孫興慜的相片道：「能夠令Sonny笑就是美好的事。」另外，37歲的荷蘭籍門將禾姆今夏離開熱刺，昨日宣布結束15年職業球員生涯。

17歲曼城前青年軍疑自殺亡

另外，17歲曼城前青年軍球員Jeremy Wisten近日離世，其父未透露兒子死因，但呼籲球會及學校關注青年的情緒健康。英媒報道，他早前因傷影響表現，未獲續約。史達寧、拿樸迪等曼城球星，得悉噩耗後在社交網致哀。