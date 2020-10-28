殘陣征祖雲 巴塞靠美斯扭乾坤 C朗待檢測轉陰 派路毋懼強敵信步正軌

祖雲vs.巴塞 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨04：00直播

C朗本月中代表葡萄牙隊出賽，其間感染新冠病毒，缺席歐聯首戰及兩場意甲聯賽。祖雲達斯季初兩項賽事3勝3和，明晨或墮後任右閘的古達度承認球隊慢熱，但優勢是未嘗敗績。今夏走馬上任的41歲教練派路說：「球隊在重建中。雖然失掉一些分數，但方向是正確的。巴塞隆拿？我不擔心。」

當勇莫拉達勢續為祖雲掛帥

如果C朗最終避戰，派路料遣作客基輔戴拿模時包辦兩個入球的艾華路莫拉達掛帥。日前於聯賽建功的進攻中場古路施夫斯基，料從後協助這名回巢球星；被派路冷落的保羅戴巴拿勢續列後備。防線方面，後衛基亞連尼、阿歷士辛度及馬菲斯迪歷特齊缺陣，好消息是邦路斯未傷及肌肉，應可披甲。

碧基停賽 巴塞缺兩防守主力

巴塞後防更不穩健，門將達史特根續養傷外，守將碧基更停賽，料由僅21歲的朗奴阿拿奧祖頂上。布斯基斯在西甲負皇家馬德里時表現狼狽，此仗再添壓力，其中場拍檔法蘭基迪莊卻對美斯信心十足：「我們擁有一個世上最佳球員。他永遠可以扭轉乾坤，為你製造機會。」然而美斯今夏離隊不遂，今季六度上陣只入2球和貢獻1個助攻，但教練朗奴高文說：「美斯現在很快樂，努力不懈，願負隊長重任，我對他毫無投訴。我肯定在未來的比賽，可以看見最佳的美斯。」

進攻中場菲臘比古天奴肌肉受傷缺陣3周，料與美斯合作攻堅的，會是周六才滿18歲的安素法迪，以及上仗對皇馬後備上陣僅8分鐘的基沙文。是役另外兩個焦點人物，是倒戈的祖雲中場艾法美路及巴塞中場比真歷，但後者加盟後因傷狀態不足，勢無緣擔正。此外，F組的拉素作客同得3分的布魯日前，據報因爆發疫情，射手恩莫比尼、卡些度、中場安達斯彭利拿及後衛雷斯菲臘比等9名球員避戰。

（歐聯消息）