名將復出 揮灑落日餘暉 38歲施治為車路士出山 以老帶新助後輩進步

逾7000萬鎊身價的26歲車路士門將「基柏」阿列沙巴拿加，被外界揶揄得個「貴」字，其後備韋利卡巴尼路也不突出，迫使「藍戰士」領隊林柏特，上月底從雷恩買入28歲門將艾度亞文迪。惟會方似仍不放心，近日要求掛靴1年的施治復出，所持理由是新冠病毒疫情嚴峻，使球隊往後變數多，但亦指施治相對年輕，訓練時狀態不錯，而且有助各門將進步。

貴價基柏表現差

文迪面對新競爭不領情

老將施治的復出，文迪不領情：「我認為隊中已有3個非常優秀及具有競爭力的門將，這已足夠。不過，我喜歡每天與施治一起練習，從中可觀察他的把關技巧。所以，我能來到這裏確是很好的獎勵。」而施治復出不久，已疑觸動前隊友杜奧巴的神經，前年「收山」的他在社交網站Twitter表示：「我已在返回 Cobham（車路士的訓練中心）的路上。」但未知這科特迪瓦名宿認真還是說笑。他兩度效力車路士，曾與施治一起贏得4次英超和1次歐聯冠軍。

列文為阿仙奴復出當功臣

洛賓重返荷甲再成玻璃腳

像施治般回歸的門將還有阿仙奴名宿列文，這名前德國國腳，2010年在史特加結束職業球員生涯後，翌年因「兵工廠」鬧門將荒，只有艾蒙尼亞可以候命，時任領隊雲格其後說服列文復出，並因艾蒙尼亞作客黑池前熱身受傷，決定由列文把關，更助球隊以3：1勝出。

然而，並非每個復出名將都一帆風順。洛賓於6月尾表示，為協助受疫情嚴重打擊的荷甲母會格羅寧根，決定出山，先在前熱身賽友賽比勒費爾德建功，遺憾的是，上月中聯賽首戰主場倒戈負燕豪芬中，比賽約半小時後便因傷退下火線，之後缺陣3場，上周日後備上陣復出打和客軍烏德勒支，日前聯賽作客勝幸運薛達卻又避戰，似延續他效力拜仁慕尼黑時的「玻璃腳」本色。

然而令「小飛俠」安慰的是，格軍暫6戰得10分排第7，而3場勝仗中，更包括本月初主場爆冷1：0挫榜首阿積士的代表作。

（名將專題）