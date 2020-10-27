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2020年10月27日星期二
皇馬乘勢征慕軍爭首勝 國家打吡返勝軌 夏薩特回歸候命
基拿比證假陽性 復出助拜仁征莫斯科
紅軍誓數米軍 兩阿相爭或演入球騷
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皇蘇大勝返西甲榜首 施華兩助攻寫歷史
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南區簽葡籍翼鋒柏度 料菁英盃鬥東方登場
細哨確診無病徵 被隔離再失自由
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【明報專訊】（請看附圖）
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