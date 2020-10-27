皇馬乘勢征慕軍爭首勝 國家打吡返勝軌 夏薩特回歸候命

慕遜加柏vs.皇家馬德里 now645台、有線602/662台 明晨04：00直播

皇馬在3日前力克巴塞隆拿，施丹繼續是魯營不敗男，令之前接連不敵卡迪斯及薩克達恍如幻象。施丹表示球會的支持從沒變改：「與去年一樣，與第1次執教皇馬時也一樣……我們不是要證明到別人收聲，只需要相信自己所做的，我也不會說那些批評是否公平。」

莫迪歷或擔正 否認與管理層交惡

皇馬季初表現反覆，原因之一是施丹對前線拿不定主意。惟夏薩特日前復操，有入選作客21人大軍，終可伙拍賓施馬及馬高阿辛斯奧，組成施丹心目中的最佳組合。惟這意味其他球員會被冷落，中場艾斯高在上仗賽前，在後備席被錄到批評施丹的說話：「如果正選換走我，一定是半場，50、60分鐘。如果他要我後備入替，就會是80分鐘。」旁邊的馬些路及莫迪歷則笑而不語。

至於在西甲國家打吡中，第350次代表皇家馬德里出賽兼後備「埋齋」的莫迪歷，則否認與管理層交惡，但不排除明年約滿後離隊：「我還會留在皇馬多1年，之後的事沒想太多。我還想踢多幾年，會跟董事局坐下交談，找適合大家的方法。無論結果怎樣，也不會有麻煩。」惟35歲的莫迪歷表明拒仿效加里夫巴利，回歸熱刺。

雖然皇馬有夏薩特回歸，但拿祖費南迪斯上場勇戰受傷，再陷右閘荒下，「銀河艦隊」臨時選入B隊守將沙治奧山度士，防線面臨考驗。事關主隊慕遜加柏左翼馬古斯杜林，已連續4仗博得12碼，右翼鋒莊拿斯荷夫曼亦狀態火熱，開季7戰已攻入4球及交出5次助攻。

薩克達迎國米 染疫兵陸續康復

B組另一場則由薩克達迎戰國際米蘭，前者上周在多員主力染疫下爆冷贏皇馬，本輪回師主場，不計5名傷兵，只有前鋒祖利亞摩拉斯未病癒。國米上周則逼和慕遜加柏，射手拿達路馬天尼斯近3場啞火，或要續靠盧卡古支撐前線。

（歐聯消息）