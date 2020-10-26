咸美頓92冠超越舒密加 F1葡國站奪標 續追車神總冠軍紀錄

賽事在微雨中展開，首圈即有佩雷斯與韋斯塔本碰撞，加上多名車手胎溫不足，戰况大亂，第7位起步的麥拿侖車隊的辛尼斯一度殺上首位，排頭位的咸美頓再被隊友保達斯趕過，跌落第3。不過，保達斯、咸美頓和韋斯塔本極速超越辛尼斯，賽事亦再次成為兩名平治車手之爭。

與父相擁稱感覺難以言喻

咸美頓在第20圈追過保達斯後，把差距慢慢拉開，再沒有受到威脅之下，雖然曾以無線電告知車隊抽筋，但仍以逾25秒優勢輕鬆壓倒保達斯，贏得第92個分站冠軍，韋斯塔本取得季軍，法拉利的陸奇尼得到第4名。英籍的咸美頓今季12站八度登頂，賽後與父親緊緊相擁，並稱：「這是我應該為平治車隊取得的成就，能與他們一起奮鬥是光榮。此刻感覺實在難以言喻，今天是我夢寐以求的。」

35歲的咸美頓自2007年起參戰F1，花262場超越舒密加的分站冠軍紀錄。舒密加參戰308賽獲91勝，於2006年退役，但2013年因滑雪意外致腦部受損，至今仍卧牀。咸美頓完成破紀錄使命後，仍在追趕舒密加多項紀錄，包括爭取今季再奪車手總冠軍，追平德籍名宿舒密加七度登頂的紀錄。他暫以77分優勢拋離隊友保達斯，尚餘5站下再創歷史在望。

日車手頭位起步 MotoGP炒車棄戰

世界電單車錦標賽（Moto GP）昨晚亦上演特魯埃爾站，代表Honda衛星隊LCR的中上貴晶雖排頭位出賽，成為日籍車手自2004年來首次，但他首圈即炒車，今季首次未能完賽。效力Yamaha衛星隊SRT的意籍車手莫比迪利，最終力壓Suzuki的連斯，今季第2次分站奪冠，總成績升上第4。

（F1消息）